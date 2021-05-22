2021/05/22 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات شرق محافظة السليمانية.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أن “مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية عند الساعة 2:50:46 بالتوقيت المحلي داخل إيران، وبالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية شرق محافظة السليمانية حيث تبعد 35 كم عن الحدود من جهة شمال شرق محافظة حلبجة”.

وأضاف البيان، ان “الهزة بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر، وتم الشعور بها شعورا خفيفا من قبل المواطنين الساكنين في قضاء بينجوين، وحلبجة”.

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