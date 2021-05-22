2021/05/22 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الهند، اليوم السبت، تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في عدد الوفيات.وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.وكانت الإصابات بفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تتراجع في الهند والوفيات تتجاوز 4 آلاف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تتراجع في الهند والوفيات تتجاوز 4 آلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).