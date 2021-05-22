هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب السليمانية

2021/05/22 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي،فجر اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية شرق محافظة السليمانية في إقليم كردستان.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية عند الساعة 2:50:46 بالتوقيت المحلي داخل إيران، وبالقرب من الحدود العراقية – الإيرانية شرق محافظة السليمانية حيث تبعد 35 كم عن …

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