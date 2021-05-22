2021/05/22 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، تفاصيل صد هجوم داعش استهدف أحد شيوخ ناحية حمرين في محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يروي تفاصيل صد هجوم استهدف منزل شيخ بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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