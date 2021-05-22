تحذير من السلطات الصحية الأميركية: لا تقبلوا الدجاج

2021/05/22 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السلمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة إذ طلبت من الأميركيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفدرالية الرئيسية في البلاد في بيان "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها".

ووفقا للهية نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك، فقد تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف فبراير بما ف

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