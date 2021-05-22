2021/05/22 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

486 مشاهدة

وجه محافظ صلاح الدين، السبت، القوات الأمنية برفع الحيطة والحذر، على خلفية اغتيال أحد شيوخ المنطقة على يد داعش.

ونعى المحافظ عمار خليل في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (22 أيار 2021)، "استشهاد الشيخ مجيد العبيدي شرقي خلال مواجهة مع ارهابيي داعش حاولوا اقتحام منزله في منطقة العيث شرقي صلاح الدين ووجه المحافظ برفع الحيطة والحذر، وزيادة التنسيق والتعاون بين القوات الماسكة للارض لمنع الارهابيين من استغلال ثغرات في المناطق الرخوة لضرب الاستقرار".

وأكد أن هذا الخرق "يستدعي استنفار الجهود وتكاتف القوات والمواطنين للقضاء على تلك الفلول المنهزمة ومنع تكرار تلك الهجمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه أمني برفع 'الحيطة والحذر' بعد اغتيال أحد الشيوخ على يد داعش) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه أمني برفع 'الحيطة والحذر' بعد اغتيال أحد الشيوخ على يد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).