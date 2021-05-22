الانتخابات النيابية القادمة في كفتي ميزان النجاح أو الفشل - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/22 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي في هذه الفترة التي تجرى فيها التحضيرات للانتخابات القادمة وتعني اغتيال الناشط المدني الشهيد (إيهاب الوزني) ومحاولتين فاشلتين لصحفي وأخرى لمراسل فضائية الفرات استهداف لعملية الانتخابات وكان المفروض بالمؤسسات الأمنية القيام بالعمل الاستباقي للتصدي لهذه المحاولات وافشالها وليس بعد حدوثها وسببت وقوع ضحايا وسببت ردة فعل لدى كثير من المرشحين بالانسحاب من قوائم الترشيح وكذلك تسرب الخوف والقلق لدى الناخبي ......





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