رويترز: العراق الاول عربيا والـ 25 عالمياً في قائمة أكثر الدول تضرراً بفيروس كورونا

2021/05/22 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق … Readmore

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