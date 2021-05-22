ظريف: على بايدن تغيير نهج واشنطن تجاه طهران لإنجاح المفاوضات

2021/05/22 | 10:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد العراق، بمساعي جمهورية مصر العربية للتوصُّل لوقف إطلاق النار ضد فلسطين وذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المصري سامح شكري.

وقال المتحدّث باسمِ وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين ثمن مساعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين.

الصحاف أضاف أن الجانبين بحثا خلال اتصالهما العلاقات الثنائية وأهميّة بين البلدين واهمية ،وتعزيز العمل ضمن آليةِ التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأُردُن”.

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