الامن والدفاع النيابية تكشف وجود مفاوضات لإعادة عمل فرق صيانة طائرات F16 في اماكن جديدة آمنة

2021/05/22 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عن وجود مفاوضات بين الجانب العراقي وفرق صيانة طائرات F16 الأميركية، لإعادة تمركزها في مكان جديد في البلاد.وقال الزيادي: إن “الشركة المختصة بصيانة طائرات F16 الأميركية انسحبت من قاعدة بلد الجوية، … Readmore

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