بكين ستحاكم قريبا كاتبا استراليا من أصل صيني بتهمة التجسس

2021/05/22 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الجمعة أن الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون سيحاكم في الصين بتهمة التجسس الأسبوع المقبل بعد أن أمضى أكثر من عامين في الاعتقال.ويانغ جون هو احد أستراليين اثنين معروفين محتجزين … Readmore

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