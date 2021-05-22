الرئيس الأميركي يريد المساعدة في “إعادة إعمار” غزة ويؤكد على حل الدولتين

2021/05/22 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن الجمعة إلى المساعدة في الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل هي “الحل الوحيد” للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.أكد بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره … Readmore

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