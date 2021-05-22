2021/05/22 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، أن التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة.

وقال الاعرجي في تغريدة له على “تويتر” إن “التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة وبمشاركةٍ قوية لا بمظاهراتٍ تسعى إليها بعض الأطراف لضمان بقائها من خلال خلط الأوراق”.

واضاف “انتبهوا أيها المتظاهرون الحقيقيون!”.

التالي

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية وأهميّة الدفع بها لمديات أرحب

منذ 11 ساعة

بالصور..



جولة رئيس مجلس النواب في مناطق الكرخ القديمة ببغداد

منذ 13 ساعة

العراق يؤكد رفضه التام للسياسات الاستيطانية في الأراضي المحتلة

منذ 14 ساعة

بالوثيقة..



المالية تضع شروطاً جديدة بشأن “الدفع الالكتروني” في الرافدين

منذ 20 ساعة

تفاهمات بين العراق وفرنسا لاستيراد طائرات ورادارات

منذ 23 ساعة

الصدر: نصر الفلسطينيين عبرة للجميع

منذ يومين

مفوضية الانتخابات تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع

منذ يومين

بغداد وواشنطن يتفقان على وضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين

منذ يومين

رئيس الجمهورية: الاغتيالات وترويع المتظاهرين والصحفيين أعمال لا تغتفر

منذ يومين

رئيس الجمهورية: الانتخابات النزيهة والمشاركة الواسعة مرتكز تجاوز الأخطاء وسوء الإدارة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).