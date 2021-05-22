نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني يدعو لتأجيل كوبا أمريكا

2021/05/22 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيس نادي إندبندينتي هوغو مويانو، أنه “يجب بذل جهد لتجنب إقامة بطولة كوبا أمريكا حالياً في الأرجنتين”، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع الحكومة أخيراً لتشديد القيود الصحية.

وقال مويانو في حوار مع محطة إذاعية: “أنا لست متخصصاً في أمور الصحة، لكنني أعتقد أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة كوبا أمريكا حالياً في الأرجنتين، لأن الحياة تأتي أولاً”.

وطلبت كولومبيا الخميس، تأجيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر أن تقام في ذلك البلد وفي الأرجنتين خلال الفترة ما بين 13 يونيو (حزيران) و10 يوليو (تموز)، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” رفض الطلب.

وأعلن “كونميبول” أن المباريات التي كانت ستقام على الأراضي الكولومبية (بما في ذلك النهائي) سوف يعاد جدولتها وسيتحدد مكان إقامتها في ضوء الأزمة الاجتماعية التي يمر بها هذا البلد.

وقال مويانو: “في كثير من الأحيان تتدخل عقود البث التلفزيوني والجهات الراعية وهذا يجعل تعليق الأنشطة صعباً لأنها قضايا معقدة من الناحية الاقتصادية، يجب بذل جهد لمرافقة الحكومة الوطنية في هذه الخطوة وإنقاذ الأرواح”.

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