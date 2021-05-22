أول خطوة بعد وقف إطلاق النار.. مبعوث من الرئيس الفلسطيني إلى بغداد

2021/05/22 | 10:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

يزور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت العاصمة بغداد في أول خطوة خارجية بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وقال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل في تصريح، 22 آيار/مايو، إنَّ "المالكي يزور العراق، بصفته مبعوث الرئيس الفلسطيني وسيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث وعددًا من القيادات السياسية العراق".

وأضاف عقل، أنَّ "الزيارة تهدف إلى تفعيل العمل السياسي العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية (التنسيق المشترك) لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت مصر رسميًّا، فجر أمس الجمعة، عن اتفاق لوقف إطلاق نار متزامن بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

فيما أظهرت تقديراتٌ أولية إسرائيلية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الخسائر الاقتصادية التي خلفتها معركة "سيف القدس" مع الفصائل في قطاع غزة بلغت 7 مليارات شيكل (أكثر من ملياري دولار).

وقالت "يديعوت"، إنها حصلت على هذه المعطيات من مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، مبينة أن الخسائر الناجمة عن هذه المواجهة التي استمرت 10 أيام تُشكل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، مقارنة بخسائر 0.3% من الناتج المحلي في حرب 2014 التي استمرت 51 يومًا.

وأضافت، أن الخسائر الأولية تتضمن الشلل في القطاع السياحي والقطاعات الإنتاجية وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص، إلى جانب التكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب المجهود الحربي.

وأشارت "يديعوت" إلى أن جهات اقتصادية وخبراء في قطاع الاستثمار يتوقعون أن تزيد الخسائر في هذه المواجهة عن ما تم تقديره، وأن تتراوح بين ما بين 0.6% إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مع حساب دقيق للخسائر.

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي حاليًا حوالي 1.4 تريليون شيكل.

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