2021/05/22 | 10:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة لا بمظاهراتٍ اطراف سياسية!

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، ان التغيير يكون بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة لا بمظاهراتٍ اطراف سياسية.

وقال الأعرجي في تغريدة له:، انه "يكون التغيير بواسطة انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهة وبمشاركةٍ قوية لا بمظاهراتٍ تسعى إليها بعض الأطراف لضمان بقائها من خلال خلط الأوراق".

وختم نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق تغريدته: "فانتبهوا أيها المتظاهرون الحقيقيون!".

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