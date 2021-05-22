2021/05/22 | 10:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة ابتزاز الكتروني توهم المواطنين بتعيينهم في جهاز المخابرات، مقابل المال، في العاصمة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزنا بمكتب باب الشيخ شكلت فريق عمل فني مختص، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود صفحة وهمية تستخدم صوره الشخصية لغرض ابتزاز المواطنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة توهم المواطنين بتعيينهم في المخابرات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة توهم المواطنين بتعيينهم في المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).