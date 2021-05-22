2021/05/22 | 10:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمين العام للمشروع العربي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، السبت، إغتيال هاشم المشهداني المرشح في تحالفه الانتخابي داخل بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الخنجر في تدوينة تابعها "ناس"، (22 أيار 2021، إن "‏اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد هو رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

وأضاف، "‏خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خميس الخنجر يعلن اغتيال مرشح في تحالفه الانتخابي داخل بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خميس الخنجر يعلن اغتيال مرشح في تحالفه الانتخابي داخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).