شحنة جديدة.. ضبط 4 أطنان من الحشيش اللبناني متجهة لهذه الدولة

2021/05/22 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، السبت، أن مديرية الجمارك في ميناء صيدا جنوبي لبنان، قد تمكنت من إحباط تهريب أكثر من أربعة أطنان من المخدرات إلى مصر.

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