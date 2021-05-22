الرافدين يوضح بشان تفاصيل قروض الترميم

2021/05/22 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، السبت، التفاصيل الخاصة بقروض الترميم للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وذكر المصرف في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (22 ايار 2021)، إن "قروض البناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين تسدد في 10 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

جدير بالذكر ان مصرف الرافدين يقدم مجموعة متنوعة من السلف والقروض طويلة الامد للموظفين وافراد القوات الامنية واصحاب بعض المهن بفوائد متدنية.

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