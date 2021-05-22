مقاييس جمال المرأة بين الشعوب

2021/05/22 | 11:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما نتابع الافلام السينمائية القديمة نجد ان الممثلات في وقت من الاوقات كن يحرصن على وضع احمر الشفاه بطريقة تجعل الفم يبدو اصغر مما هو عليه، بعكس الان اذ صارت الشفاه الممتلئة رمز للجمال والانوثة فصرنا قليل ما نشاهد امرأة لم تقم بعملة تكبير الشفاه.هناك مقاييس اخرى للجمال اختلفت بمرور الوقت منها رسم الحاجب، ...

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