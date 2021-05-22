ارتفاع خام البصرة الخفيف بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط العالمية

2021/05/22 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف، فيما انخفض الخام الثقيل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية قبل اغلاقه يوم أمس الجمعة.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.44 دولاراً للبرميل بمقدار 1.22 سنتاً أو بنسبة 1.87% عن يوم الخميس … Readmore

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