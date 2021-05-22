مصرع قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية في شمال البلاد

2021/05/22 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش النيجيري أنّ قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه الجمعة مع عشرة ضباط آخرين في تحطم طائرة عسكرية إثر إقلاعها من مطار في شمال البلاد في ظلّ أحوال جويّة سيئة.وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد غابكويت لوكالة … Readmore

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