2021/05/22 | 11:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: تم إجلاء 1669 مواطناً من الهند.. الرحلات مستمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: تم إجلاء 1669 مواطناً من الهند.. الرحلات مستمرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: تم إجلاء 1669 مواطناً من الهند.. الرحلات مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).