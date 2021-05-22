العراق يرسل 3 كتب رسمية إلى مجلس الأمن بشأن الانتخابات

2021/05/22 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، عن إرسال ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية، فيما أكد أن المراقبة الدولية للانتخابات “لن تؤثر على سيادة العراق”.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “وزير الخارجية، أرسل كتباً إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، […]

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