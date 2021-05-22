نائبة تؤكد ضرورة عودة البيشمركة الى المناطق المستقطعة

2021/05/22 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان تشكيل غرف عمليات مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش سيساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المناطق المستقطعة وخاصة كركوك.

وقالت النائبة الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان تشكيل غرف عمليات مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش سيساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المناطق المستقطعة وخاصة في محافظة كركوك.

واضافت: ان قوات البيشمركة دافعت عن جميع مكونات المناطق المستقطعة دون تمييز وقدمت تضحيات كبيرة في هذا المجال وان المصلحة العامة تتطلب تشكيل غرف عمليات والتنسيق المشترك بين القوات الامنية.

واوضحت: ان عودة قوات البيشمركة الى كركوك ستنهي تهديدات تنظيم داعش الارهابي، لان قوات البيشمركة لديها خبرة كبيرة في محاربة الارهاب وسد الفرغات الامنية التي تستفيد منها التنظيمات الارهابية وبعودة البيشمركة الاوضاع الامنية ستكون افضل بكل تاكيد.

PUKmedia خاص

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