تشكيل لواءين من البيشمركة في كركوك

2021/05/22 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو في مجلس النواب عن محافظة كركوك عن تشكيل اول غرفة للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش في المحافظة يوم غد الاحد.

وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية النائبة ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، انه سيتم يوم غد الاحد، تشكيل اول غرفة للتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية في محافظة كركوك وستباشر عملها كمرحلة اولى، وستأتي بعدها مراحل اخرى ويتم تشكيل غرف تنسيق عدة.

واشارت النائبة ديلان غفور الى انه سيتم ايضا تشكيل لواءين في المنطقة من قوات البيشمركة، لكن قوات اللواءين تضم افرادا من مختلف مكونات محافظة كركوك، مشيرة الى ان التنسيق بين الجانبين وتشكيل غرفه كان السبب الرئيس لزيارة وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية جمعة عناد الى كركوك مؤخرا.

وأضافت ان زيارة وزير الدفاعكانت ايجابية وذات تأثير، وسببها الرئيسي كان مسألة التنسيق بين الجيش والبيشمركة وتشكيل غرف التنسيق، ومسألة التنسيق بين الجانبين يتم العمل عليها منذ اشهر والآن دخلت مرحلة التنفيذ حيث ستتم على عدة مراحل وستشكل عدة غرف للتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

PUKmedia / فائق إيزدي

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