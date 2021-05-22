العمليات المشتركة تعلن بدء عمل مراكز التنسيق المشترك في 3 محافظات

2021/05/22 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بدء عمل مراكز التنسيق المشترك الاربعة في خانقين وكركوك ومخمور وغرب نينوى لتنسيق العمليات الامنية والاستخبارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للسومرية نيوز، ان "مراكز التنسيق المشترك الاربعة في خانقين وكركوك ومخمور وغرب نينوى تبدا عملها لتنسيق العمليات الامنية والاستخبارية وتبادل المعلومات وهي مراكز اتحادية يديرها الجيش العراقي ويتواجد بها ضباط من وزارة الداخلية وحرس الاقليم واجبها التنسيق وتبادل المعلومات".

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