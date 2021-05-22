2021/05/22 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، أنها تنجز خلال شهر آب المقبل، أعمال مشروع الرصيف النفطي في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة وبمواصفات عالمية.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “المشروع الذي تشيده شركات (ميتسوبيشي) اليابانية و(جالك) و(كاب) التركية وبإشراف الملاكات الهندسية المختصة في الموانئ، تجاوزت نسب انجازه 70 بالمئة”، مبينا أن “المشروع الذي يستمر العمل به على مدار 24 ساعة، يهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية والاستيعابية في الميناء”.

وأضاف الفرطوسي، أن “الجزء الاصعب والاكبر من العمل هي الانشاءات المدنية لبناء سطح الرصيف، تليها اعمال الكهرباء والميكانيك، ثم اعمال نصب انظمة الطوارئ واطفاء الحرائق، واذرع التحميل فوق سطح الرصيف والتي سيجري تنفيذها بمدة قياسية”، مؤكدا أنَّ “الشركة هي صاحبة القرار في آلية عمل وادارة وتشغيل الرصيف”.

يشار إلى أن شركة الموانئ نجحت خلال المدة الماضية، بتحويل 13 رصيفاً من أرصفة الميناء إلى نفطية، بالتزامن مع تنفيذها لحملة تطوير كبرى لانشاء أرصفة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ: إنجاز الرصيف النفطي بميناء خور الزبير خلال اب المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ: إنجاز الرصيف النفطي بميناء خور الزبير خلال اب المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).