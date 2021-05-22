مصرع قائد الجيش النيجيري ومساعديه العشرة في تحطم طائرة عسكرية  

2021/05/22 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Photo prise le 31 janvier 2021 montrant le chef de l’armée nigériane Ibrahim Attahiru au quartier-général du centre opérationnel Lafiya Dole à Maiduguri, Nigeria © AFP/ارشيف Audu Marte ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب) – أعلن الجيش النيجيري أنّ قائده الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه الجمعة مع عشرة ضباط آخرين في تحطم طائرة عسكرية […]

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