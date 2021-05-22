العمليات تكشف عن موعد اجتماع لحسم وجود القوات الأميركية وتتحدث عن ’ثغرات’

2021/05/22 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

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العمليات المشتركة: اللجان الفنية ستعقد اجتماعها خلال الأسبوعين المقبلين بشأن جدولة انسحاب القوات الأجنبية

العمليات المشتركة: سيتم رفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد

العمليات المشتركة: جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين

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