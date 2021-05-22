وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل والضفة الغربية يوم الأربعاء

2021/05/22 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيزور الضفة الغربية وإسرائيل يوم الأربعاء والخميس.

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