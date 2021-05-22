علامة أقل شهرة تحذّر من مخاطر إصابتك بسرطان الرئة !

2021/05/22 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع

السرطانات شيوعا مع فرصة أكبر للبقاء

على قيد الحياة إذا اكتُشف مبكرا.

ويحدث سرطان الرئة عندما تنقسم الخلايا

في الرئتين بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

ويؤدي هذا إلى نمو الأور

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