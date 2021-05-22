الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف في 24 ساعة

2021/05/22 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند السبت، تسجيل 257299 إصابة

جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24

الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع

4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في

عدد الوفيات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندي

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