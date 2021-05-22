2021/05/22 | 11:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن أكثر التطبيقات استنزافا لبطارية الهاتف

كشف خبراء في مجال الهواتف الذكية اكثر التطبيقات استهلاكا لبطارية الهاتف وخصوصا الضعيفة منها.

يقترح تقرير جديد أن Fitbit هو أسوأ تطبيق للهواتف الذكية يمكن استخدامه إذا كانت البطارية ضعيفة.

وحللت شركة التخزين السحابي pCloud، مقرها سويسرا، 100 من أكثر التطبيقات شيوعا والمطالب التي تقدمها على جهازك.

وعُثر على أسوأ تطبيقات استنزاف البطارية، وهي Fitbit وVerizon، والتي كانت في أعلى القائمة برصيد 92 من 100، تليها "أوبر" وSkype.

وفي المركز الخامس كان "فيسبوك" وAirbnb، ومنصة البث المباشر BIGO LIVE - كل ذلك مع درجة 82 من أصل 100.



ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا، "إنستغرام" و"سناب شات" و"واتس آب" و"أمازون"، بالإضافة إلى تطبيقات المواعدة "تيندر" وBumble وGrindr

وقالت pCloud في منشور بالمدونة: "مع اعتراف 93% من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات يوميا، بدأت بطاريات هواتفنا تعاني، ما يجعلنا بلا هاتف بحلول نهاية اليوم.



أردنا معرفة التطبيقات الأكثر تطلبا على هواتفنا، لذلك أجرينا دراسة لاكتشاف التطبيقات التي تعتبر قاتلة الهواتف السرية".

وقامت pCloud بتحليل ثلاثة عوامل - العمليات التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستخدمها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متاحا.

ويمنح الوضع الداكن المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لتسهيل الأمر على العين، وتوفير ما يصل إلى 30% من طاقة البطارية على الهاتف.

وتبين أن Fitbit وVerizon يسمحان بتشغيل 14 من الميزات الـ 16 المتاحة في الخلفية، بما في ذلك الأربعة الأكثر تطلبا (الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال (Wi-Fi

وكانت ستة من بين أفضل 20 أداة لاستنزاف البطارية عبارة عن منصات وسائط اجتماعية - "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" و"واتس آب" وLinkedIn

وتبين أن موقع "تويتر"، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، غائب بشكل ملحوظ عن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل المرتبة 25.

ونظرت pCloud أيضا في التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة، بناء على متوسط الهاتف الذي يحتوي على ما يصل إلى 64 غيغابايت من التخزين المدمج، ونظام التشغيل الذي يستهلك ما يصل إلى 10 غيغابايت تقريبا.

وكان Fitbit و"فيسبوك" من بين الخمسة الأوائل في هذه الفئة.

وقالت pCloud إن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الفيديو على هواتفهم، يجب أن يختاروا Zoom وSkype، وليس Microsoft Teams، إذا كانوا يريدون توفير طاقة البطارية.

وأوضحت: "بشكل عام، تشير الدراسة بوضوح إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية ما تزال واحدة من أكبر قتلة الهاتف عندما يتعلق الأمر باستنزاف البطارية".

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