2021/05/22 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شهدت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل تذبذباً في الأسعار، حيث ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف المصدر آلى آسيا إلى 66.44 دولاراً للبرميل بمقدار 1.22 سنتاً أو بنسبة 1.87% عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تذبذب أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل المركز الخبري الوطني.

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