اللواء رسول: الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول داعش الإرهابية

2021/05/22 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أن القوات الأمنية قتلت 20 إرهابياً وضبطت 200 عبوة ناسفة خلال شهر واحد.وقال اللواء يحيى رسول خلال مؤتمر صحفي عقدته خلية الإعلام الأمني: إن “القوات الأمنية تمكنت خلال شهر واحد من قتل 20 إرهابياً وضبطت 200 عبوة ناسفة”،مؤكداً أن “الفترة المقبلة ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول […]

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