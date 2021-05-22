قائممقام قضاء سنجار محما خليل: إقامة الانتخابات بـ”نزاهة” في سنجار صعب جدا في ظل الأوضاع الراهنة

2021/05/22 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائممقام قضاء سنجار محما خليل، إن اقامة الانتخابات بنزاهة في ظل الأوضاع الراهنة في سنجار صعب جدا، موضحا ان الحل هو تنفيذ الاتفاق بين بغداد وأربيل.

واكد خليل أن الأوضاع في سنجار ما تزال سيئة بالرغم من الزيارات المتكررة للقيادات الأمنية للقضاء..



مبينا ان حزب العمال يفرض هيمنته على سنجار بالكامل ويقوم بفرض الإتاوات على أهلها من المزارعين وأصحاب المحال والأوضاع تتجه نحو السوء.

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