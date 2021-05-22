خبراء: التنسيق مع البيشمركة سيحسم المعركة مع داعش

2021/05/22 | 12:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي ضرورة التنسيق بين الجيش والبيشمركة في المعركة ضد تنظيم داعش في المناطق المستقطعة.

وقال الشريفي في حديث لـ PUKmedia، ان التنسيق الاتحادي مع البيشمركة ضروري لادارة المعركة لاسيما ان هناك ثغرات لطالما استثمرت من قبل التنظيم الارهابي في المناطق التي تمثل قواطع العمليات، بين البيشمركة والقوات الاتحادية، مضيفا بأن رفع منسوب التعاون وسد الثغرات ضرورة من ضرورات ادارة المعركة وقدرة قراءة البيشمركة والاسايش لجغرافية المنطقة ضرورة على اعتبار انهم السكان المحليين ويمتلكون اللياقة البدنية للمناورة في المنطقة الجبلية".

وأضاف الشريفي انه اذا تم اعادة البيشمركة والآسايش الى المناطق المتنازع عليها وتحديدا في كركوك سنرتقي كثيرا في تحقيق الاستقرار، لان هذه المناطق حين كانت تحت تكليف البيشمركة لم تكن كركوك بهذه السخونة والتداعي الأمني.

وشدد الشريفي على ان تمكين البيشمركة والاسايش من الارض وجعلهم جزءا من ادارة المعركة سيحسم المعركة مع تنظيم داعش بشكل كبير جدا.

من جانبه شددت عضو مجلس النواب النائبة ديلان غفور على ان خطر تنظيم داعش قائم، وهناك فراغ أمني في الكثير من المناطق.

وقالت النائبة ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان خطر داعش موجود في كركوك وديالى وهناك ثغرات وفراغ امني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، ، مشددا على ان تشكيل غرف التنسيق بين البيشمركة والجيش ضروري لتقليل خطر داعش.

PUKmedia / خاص

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