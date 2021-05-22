2021/05/22 | 12:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 164451 حالة اصابة، 51815 في اربيل و51306 في السليمانية، و57675 في دهوك و3655 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 148289 حالة، 46225 في اربيل و44972 في السليمانية و53822 في دهوك و3270 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4207 حالة، 1149 منها في اربيل و1929 في السليمانية و982 في دهوك، و147 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 11955 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 4441 في اربيل و4405 في السليمانية و2871 في دهوك و238 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 148 الف حالة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 148 الف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).