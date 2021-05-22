2021/05/22 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، عن وضع استراتيجية عراقية لمدة خمس سنوات لمحاربة الارهاب في العراق.وقال الناطق باسم الجهاز، صباح النعمان، خلال مؤتمر صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدتها خمس سنوات..



استراتيجية عراقية لمحاربة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدتها خمس سنوات.. استراتيجية عراقية لمحاربة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدتها خمس سنوات.. استراتيجية عراقية لمحاربة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).