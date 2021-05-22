طبيب عراقي يكتب بغضب من واشنطن: الشعب لايريد التصديق.. متى ينتهي هراء حامد اللامي؟

2021/05/22 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر الطبيب العراقي شاكر جواد المقيم في الولايات المتحدة، السبت، عن غضبه من قضية الطبيب حامد اللامي، معتبرا أن الشعب لايريد التصديق بأن ما يقوله اللامي "هُراء".

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وقال في تدوينة، تابعها "ناس"، (22 أيار 2021)، "اتذكر عندما جاء المصارع العراقي-الامريكي عدنان القيسي للعراق في سبعينات القرن الماضي ولعب نزالات من نوع (المصارعة الحرة غير المقيدة) وهي معروفة في اميركا بانها نوع من المصارعة الترفيهية غير الحقيقية يتم الاتفاق خلالها على حركات مسرحية مثيرة من لكمات وضربات والرابح معروف مقدما طبعا".

واضاف، "الاستاذ مؤيد البدري، بعد فترة استضاف في برنامجه الشهير (الرياضة في اسبوع) الدكتور اموري اسماعيل حقي الذي تبوأ منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة و الذي ذكر في البرنامج أنه من المعروف في العالم كله أن هذا النوع من المصارعة ترفيهي وان الحركات تمثيلية وايّده مؤيد البدري".

وتابع، "طبعا بسبب ذكره هذه الحقيقة قامت الدنيا و لم تقعد و خرج مجموعة في تظاهر ات ضد مؤيد البدري و نائب رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية "زعل" لأنه كان يحب عدنان القيسي، وتم نقل مؤيد البدري، الذي يحمل درجة الماجستير من جامعة امريكية، من منصبه كأستاذ في كلية التربية الرياضية الى معلم رياضة بالبصرة وتم الغاء برنامجه لمجرد قول الحقيقة".

وأردف، "الجميع عرفوا لاحقا أن هذه المصارعة "كلها كلاوات" وعدنان القيسي بعدما غادر العراق ايضا ظهر على التلفزيون و قال أنها كانت تمثيلية حتى نسعد الشعب العراقي و نستفيد ماديا".

وقال جواد "أحببت أن اذكر هذا الموضوع حتى ترون كيف يمكن أن تصل بساطة الشعب العراقي بالبعض إلى حد السذاجة لأن عدنان القيسي كان "يقشمرهم" ويظهر على التلفزيون خلال الليل قبل كل مباراة و يقول "ذهبت وزرت أبو حنيفة والكاظم ونخيتهم و باجر انتصر!"، و طبعا ينتصر لان اللعبة مُتفق على نتيجتها".

وأضاف أن "القضية الأن هي ذاتها مع الطبيب حامد، نفس الشعب البسيط الذي لا يقبل أن يصدق أن طرق علاج حامد لمرضى كورونا وأدويته السامة التي وصفها ودعواته لعدم ارتداء الكمامات، واخيرا الكذبة المخزية بأن اللقاح يسبب المرض وباقي أفعاله هي عار على مهنة الطب وأن أقل ما يمكن عمله الآن هو سجنه و ايقافه عن العمل بسبب خطورة ما يقوم به على الأمن الصحي الذي هو جزء من الأمن الوطني..



ونرى البسطاء رافضين لفكرة إلقاء القبض على حبيبهم و يعتبروها مؤامرة كونية ضد افضل طبيب في العالم!!".

وقال "قد لا نستغرب ان يكون صغار العمر و البسطاء و محدودي التعليم هم من يتأثر بعمليات غسل الدماغ الممنهجة التي قام بها حامد و امثاله على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم وجود حصانة ثقافية كافية لديهم .



و لكن الغريب أن نرى قانونيا اسمه انور يدافع عن حامد ويقول ان اجرائته العلاجية صحيحة و مهندسة اسمها هديل تتحدث في الطب بالضبط بنفس منطق قزم المناعة الهزيل وتناقش في تفاصيل الطب بشكل مضحك و هناك الكثير من هذه النماذج مع الاسف".

وتساءل جواد "متى ينتهي هذا الهراء و التهريج؟"، معتبرا أن "الطب مهنة صعبة و دقيقة و تحتاج الى تدريب طويل و خبرة و دراية بتفاصيل معقدة كثيرة و من العيب ان يتدخل بها من لا يعرف ألف باء الطب… كل المهن محترمة و يحتاجها الناس فاهتموا بمهنكم".

وأِشار الى أن "القانوني الذي يسمع طرف واحد من القضية و يخرج بقناعة و يحكم بعدها لصالح هراء حامد و لا يستعين برأي خبير، فهناك خلل كبير في مهنيته وحتى صلاحيته للعمل في سلك القانون".

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