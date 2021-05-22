هل تعاني من الصداع النصفي؟ جرعة واحدة من هذا الدواء تكفي

2021/05/22 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة

على بعض الأدوية، التي تعطي لعلاج حالات

مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات

الإدمان، أنها من الممكن أن تكون مفيدة

لمن يعانون من الصداع النصفي.

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