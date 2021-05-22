حزب العمال الكردستاني يفرض هيمنته على سنجار بالكامل

2021/05/22 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام قضاء سنجار محما خليل،

اليوم السبت، أن الأوضاع في سنجار ما

تزال سيئة بالرغم من الزيارات المتكررة

للقيادات الأمنية للقضاء.

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