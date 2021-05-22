2021/05/22 | 12:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن جميع السكان البالغين في أحد

أحياء مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا من

تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط، بعد رصد

بؤرة تضم عشرات الأشخاص ثبتت إصابتهم

بنسخة متحورة "مقلقة" من فيروس كورونا.

للحصول على آخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخة متحورة "مقلقة" من كورونا.. والحكومة الفرنسية تتحرك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخة متحورة "مقلقة" من كورونا.. والحكومة الفرنسية تتحرك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).