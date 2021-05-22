2021/05/22 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن خطة لإغلاق جميع الثغرات في الحدود السورية العراقية خلال الشهرين المقبلين.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن خطة لإغلاق الثغرات الحدودية مع سوريا خلال شهرين المركز الخبري الوطني.

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