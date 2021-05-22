كلوب: الإصابات كان لها تأثير هائل على مسيرة ليفربول

2021/05/22 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن الإصابات كان لها تأثير هائل على مسيرة فريقه في الموسم الحالي لدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم، ما منعه من الاحتفاظ بلقب البطولة.وغاب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز عن تشكيلة ليفربول معظم الموسم الحالي، بسبب إصابات في الركبة، في حين غاب جويل ماتيب عن […]

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