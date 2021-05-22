كًيف نَمْنَعُ النُّخَب مِن نَهْب الشَّعْب؟ - عبد الرحمان النوضة

2021/05/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحمان_النوضة كًيف نَمْنَعُ النُّـخَب الـمُـفْـتَـرِسَة مِن نَهْب ثَرَوَات الشَّعْب ؟ 1- المشكل في غالبية النّخب (élites) هو أنها مُسْتَـلَـبَـة (aliénées) بِجَمْع المَال.



وَتَـعْـشِـق مُرَاكَمَة المُمْتَلَكَات الخُصُوصِيَة بِلَا حُدُود.



وَمَا هو زَائِدٌ لَدَى الأغنيّاء، هو النَّاقِصُ لَدَى الفقراء.



وَيَـتَـسَابَـقُ أَفراد النُّخب بهدف احتلال مَنَاصِب المسئوليات في مختلف أجهزة الدولة.



وَيَـتَـفَـنَّـ ......





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