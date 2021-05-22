الشهيد الشيوعي المُغيب (مرتين) ابراهيم محمد علي مخموري - شه مال عادل سليم

2021/05/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم شهدائنا خطٌ أحمر: ولد الرفيق ابراهيم محمد علي مخموري في قضاء مخمور عام 1935 من عائلة كادحة , شارك في النشاطات السياسية في سن مبكرة , فبرز في مجال النشاط الطلابي , انتسب للحزب الشيوعي العراقي عام 1952 , وكان أحد المساهمين في بناء التنظيم الحزبي داخل القوات المسلحة العراقية , كما نشط في المجال العمالي في بغداد .



وفي اربيل كان احد كوادر الحزب في النشاطات الفلاحية والجماهيرية ومناضل باسل ضد الاقط ......





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