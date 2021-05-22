طريق الهاوية -15- - نادية خلوف

2021/05/22 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أقلب صفحات الفيس بوك ، و أبحث عن مادة أقرأها كي أخرج من حالة الملل ، أشعر بالضياع .



أعجبتني مدونة إحدى النّساء ثم أسفت لأنني قرأتها ، فهي تعطيك فكرة أنه لا يمكنك قول الحقيقة أبداً .كتبت في مدوّنتها : رأيت سيدّة تبحث في القمامة عن طعام .



علّق أحدهم : ما العيب ؟ بدون طعام لا نستطيع العيش ، وأغلبنا يبحث عن رغيف.



لا زلنا ندفع لهارون الرشيد من أجل أن يشتري الجواري ، لم يعد لدينا المال منذ ذلك ......





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